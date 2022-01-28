Страны "В9" осудили агрессию РФ против Украины

08:23 11 Май Киев, Украина

Страны-участницы "Бухарестской девятки" (B9) по итогам саммита приняли резолюцию, в которой осудили действия Российской Федерации на территории Украины, а также ее диверсионные акции на территории НАТО

В резолюции говорится, что B9 осуждает недавнюю эскалацию ситуации в Черном море и стягивание войск к украинским границам со стороны России, а также акты саботажа РФ, в частности, взрывы на военных складах в Чехии, передает Euractiv.

“Мы продолжим работать с партнерами-единомышленниками, особенно с нашими соседями, для углубления диалога, практического сотрудничества и помощи для повышения их устойчивости. Мы по-прежнему привержены обеспечению безопасности и стабильности на Западных Балканах. Мы также подтверждаем нашу решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, Украины и Республики Молдова в их международно признанных границах. Преследуя свои европейские и евроатлантические устремления, эти страны будут продолжать пользоваться нашей поддержкой в их усилиях по повышению устойчивости к любому внешнему вмешательству”, — говорится в декларации по итогам встречи.

В документ также много внимания уделено напряженности создаваемом Россией.

"Агрессивные действия России и увеличение военного присутствия в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, возле границ с Украиной и незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов правилам, основанным на международном порядке", - говорится в резолюции.

Кроме того, на саммите резко осудили агрессивные действия России и акты саботажа, в частности, взрывы на военных складах в чешском Врбетице в 2014 году, к которым, как оказалось, причастна именно Россия.