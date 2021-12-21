Страны G7 призывают РФ прекратить провокации у границ Украины

09:07 13 Апрель Киев, Украина

Главы МИД стран G7 и представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоены масштабным стягиванием войск РФ вблизи границ с Украиной.

G7 и ЕС обнародовали совместное заявление, в котором призвали Россию прекратить провокации.

"Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.

Страны "группы семи" заявили, что выражают поддержку подходу Украины, основанному на сдержанности.



Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в "нормандском формате" для достижения выполнения минских договоренностей.



С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.