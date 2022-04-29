Стоимость доставки газа увеличится на 80%

16:36 30 ноября Киев, Украина

Наступление холодов и отопительного сезона у населения Украины всегда ассоциируется с повышением тарифов на отопление. Так, с начала нового 2021 года тарифы на транспортировку голубого топлива могут увеличиться на 80%.