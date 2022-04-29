Стоимость доставки газа увеличится на 80%

Наступление холодов и отопительного сезона у населения Украины всегда ассоциируется с повышением тарифов на отопление. Так, с начала нового 2021 года тарифы на транспортировку голубого топлива могут увеличиться на 80%.
Нацкомиссия, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов на распределение газа с 1 января 2021 года. В среднем цены вырастут на 80%, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Для некоторых из них цена на доставку газа может вырасти почти втрое. Так, Тернопольгоргаз тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для Тернопольгаза – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.
При этом для двух областных операторов предлагается уменьшить тариф: для Спектргаза – на 3% (с 3,28 гривен за кубометр до 3,18 грн за куб газа), для ЗАО НГХП Сера – на 15% (с 1,54 грн до 1,82 грн за кубометр).
В течение 10 дней все желающие могут предоставить регулятору свои предложения по проекту повышения стоимости доставки газа.
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