Степанов: Украину атаковал "британский" штамм коронавируса. Клиническая картина стала намного сложнее

10:07 23 Март Киев, Украина

"Британский" штамм коронавируса на сегодняшний день зафиксирован по всей территории Украины. Он стал причиной высокой смертности и госпитализации, так как заразившиеся именно этим видом мутаций переносят болезнь гораздо сложнее, а летальные исходы наблюдаются чаще.



Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения



С распространением данного штамма, по словам Степанова, связан стремительный рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине.



По состоянию на утро вчерашнего дня в больницах находилось 36 тыс. 600 пациентов с коронавирусом.



Кроме этого он уточнил, что за минувшую неделю в Украине зафиксированы 1665 летальных случаев от коронавируса.



"Мы вошли в третью волну коронавируса. По всей территории Украины сейчас распространяется "британский" штамм вируса. Он более агрессивный, поражает молодых людей, быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С ним связан и рост количества госпитализаций", - уточнил Степанов.



Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов С распространением данного штамма, по словам Степанова, связан стремительный рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине.По состоянию на утро вчерашнего дня в больницах находилось 36 тыс. 600 пациентов с коронавирусом.Кроме этого он уточнил, что за минувшую неделю в Украине зафиксированы 1665 летальных случаев от коронавируса."Мы вошли в третью волну коронавируса. По всей территории Украины сейчас распространяется "британский" штамм вируса. Он более агрессивный, поражает молодых людей, быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С ним связан и рост количества госпитализаций", - уточнил Степанов.

"Он в три раза заразнее, количество больных стремительно растет. Вирус характеризируется коротким инкубационным периодом - всего 1-3 дня. Кроме этого он характеризируется тяжелой клинической картиной. Вирус начал поражать более молодую вековую группу. Если раньше мы госпитализировали людей старше 60 лет, то сейчас увеличивается количество госпитализаций людей 30-40 лет и старше", - добавил министр.

Кроме этого Степанов уточнил, что безсимптомного течения болезни практически не фиксируется.



По данным Степанова, клиническая картина изменилась. Фиксируется тяжелое течение болезни. Кроме органов дыхания вирус начал поражать слизистые, почки, печень и ЦНС.