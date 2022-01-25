Степанов рассказал о выводе последнего региона из "красной" зоны и окончании третьей волны пандемии

11:20 07 Май Киев, Украина

В Украине подходит к своему звершению третья волна коронавируса . 8 мая из "красной зоны" выходит последняя область.



Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем епидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область. Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - сообщил Степанов.

По его словам, он каждый день находился на связи с врачами, которые сообщали новые подробности течения южноафриканского штамма.



"О сложности лечения и выздоровления. К большому сожалению, на этой ковидний войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно кого забирать - или молодого человека 37-ми лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей.



Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. Мы осознавали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениях и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны - в 5,5 тоннах в сутки", - отметил глава Минздрава.



По словам Степанова, на пике эпидемии в больницах находились 44 тысячи пациентов на кислородной терапии.