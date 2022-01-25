Степанов рассказал о выводе последнего региона из "красной" зоны и окончании третьей волны пандемии

В Украине подходит к своему звершению третья волна коронавируса. 8 мая из "красной зоны" выходит последняя область.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
По его словам, он каждый день находился на связи с врачами, которые сообщали новые подробности течения южноафриканского штамма.
"О сложности лечения и выздоровления. К большому сожалению, на этой ковидний войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно кого забирать - или молодого человека 37-ми лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей.
Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. Мы осознавали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениях и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны - в 5,5 тоннах в сутки", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, на пике эпидемии в больницах находились 44 тысячи пациентов на кислородной терапии.
"О сложности лечения и выздоровления. К большому сожалению, на этой ковидний войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно кого забирать - или молодого человека 37-ми лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей.
Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. Мы осознавали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениях и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны - в 5,5 тоннах в сутки", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, на пике эпидемии в больницах находились 44 тысячи пациентов на кислородной терапии.
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