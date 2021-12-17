Степанов: поставки ковид-вакцин в Украину срываются по вине стран-производителей вакцин

Обещанные Украине поставки ковид-вакцин срываются и виновники этой ситуации те страны, где находятся мощности по производству вакцин.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, еще 8 млн доз мы должны получить в рамках инициативы COVAX.
"Но поставки срываются - их блокируют правительства тех стран, где находятся мощности по производству вакцин", - уточнил министр.
Кроме этого, он отметил, чтобы ускорить процесс, Минздрав работает на всех уровнях, совместно с Министерством иностранных дел Украины, премьером и президентом Украины.
"Мы продолжаем вести переговоры и, надеюсь, в ближайшее время договоримся о поставках в Украину еще 15 млн доз вакцин. В общем мы будем иметь не менее 37 млн доз вакцин в этом году. Это значит, что мы бесплатно вакцинируем всех желающих в течение 2021 года", - добавил Степанов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии