Степанов объяснил, почему в Украине используют только 6% аппаратов ИВЛ

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на сегодняшний день в так называемых «больницах первой волны» установлено около 2,7 тысячи аппаратов ИВЛ. Это те больницы, которые оказывают самую необходимую помощь при спасении больных коронавирусом. Как заявил журналистам на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, сейчас фактически, из общего количества, пока задействованы только 170 аппаратов.

"За последние четыре месяца с начала пандемии мы дополнительно установили в больницах по всей стране почти 900 аппаратов ИВЛ. Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество установленных аппаратов ИВЛ составляет около 2700. Сейчас из этого количества 170 аппаратов занято. Наши врачи пытаются делать все возможное таким образом, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких ", - сказал Степанов.

Напомним, что в Украине более 1100 случаев COVID-19 за сутки. Активнее всего прирост больных идет в Киеве, Львовской, Одесской и Ровенской областях, а также на Прикарпатье.