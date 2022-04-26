Степанов о коллапсе медицинской системы и вероятном локдауне

08:13 27 ноября Киев, Украина

Единственной причиной ужесточения карантинных ограничений и введение по всей стране локдауна выступает степень загруженности больниц.

Об этом заявил Максим Степанов на утреннем брифинге, 27 ноября.

«Мы ориентируемся на единственную вещь — способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% — Черниговская область и др. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас на сегодня нет», — отметил министр.

Он также рассказал, при каких условиях медицинская система не выдержит.