Степанов о коллапсе медицинской системы и вероятном локдауне
08:13 27 ноября Киев, Украина
Единственной причиной ужесточения карантинных ограничений и введение по всей стране локдауна
выступает степень загруженности больниц.
«Мы ориентируемся на единственную вещь — способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% — Черниговская область и др. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас на сегодня нет», — отметил министр.
Он также рассказал, при каких условиях медицинская система не выдержит.
«Угроза коллапса медицинской системы может быть, если более 75% заполненных коек. И такие вещи мы можем увидеть, если количество больных будет приближаться к цифре 25−30 тысяч больных в сутки. В таком случае это будет угроза коллапса медицинской системы», — сказал он.
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