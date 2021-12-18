Стефанишина назвала приоритеты сближения Украины с НАТО

Внутренние реформы, политический консенсус стран Альянса и политическая стабильность в Украине - основные приоритеты для сближения Украины с НАТО.
Об этом рассказала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-брифинга.
По ее словам, также речь идет о дополнительных изменениях в законодательство, завершении реформы Службы безопасности Украины, принятии закона о государственной тайне и ряда других законов, которые уже находятся на рассмотрении парламента или разрабатываются правительством.
Как отметила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, третий приоритет - это политическая стабильность и согласие между различными политическими силами.
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