Стефанишина назвала приоритеты сближения Украины с НАТО

17:31 23 Март Киев, Украина

Внутренние реформы, политический консенсус стран Альянса и политическая стабильность в Украине - основные приоритеты для сближения Украины с НАТО

Об этом рассказала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-брифинга.

"Первое - это внутренние реформы и трансформации. Любые вопросы, связанные с членством в НАТО, лежат в плоскости внутренних реформ", - отметила Стефанишина.

По ее словам, также речь идет о дополнительных изменениях в законодательство, завершении реформы Службы безопасности Украины, принятии закона о государственной тайне и ряда других законов, которые уже находятся на рассмотрении парламента или разрабатываются правительством.

"Вторым элементом я бы назвала политический консенсус стран Альянса. И это тоже большая работа, которую сейчас мы с Министерством иностранных дел, Офисом президента и народными депутатами проделываем и пытаемся мобилизовать в соответствующих столицах", - добавила Стефанишина.

Как отметила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, третий приоритет - это политическая стабильность и согласие между различными политическими силами.