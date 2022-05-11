Стартует новый этап реформы школьного питания - Елена Зеленская

Cегодня во время онлайн-совещания, в котором приняли участие первая леди Елена Зеленская, Денис Шмыгаль, главы министерств и областных госадминистраций, обсуждались достижения и планы реформирования отрасли школьного питания.
Об этом сообщает пресс-служба ОП, сегодня, 10 декабря
Так, с 1 января 2021 года вступает в силу обновленный Санитарный регламент, новые гигиенические требования к пищеблокам, методология закупок и система анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР).
Над внедрением новой нормативной базы в течение года работала группа, в которую вошли представители Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Госпродпотребслужбы и Антимонопольного комитета Украины.
Помимо обновления устаревшей нормативно-правовой базы, в рамках реформирования системы школьного питания выделены еще два основных направления: повышение контроля за безопасностью и качеством пищевых продуктов и ресурсное обеспечение школ.
По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, новым санитарным регламентом предусмотрено, что в ежедневном школьном рационе учащихся должно появляться больше злаковых, овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов. Кроме того, впервые в нормативно-правовых актах Минздрава урегулированы вопросы по организации питания в учебных заведениях детей с особыми диетическими потребностями.
По результатам совещания Премьер-министр поручил областным и Киевской городской госадминистрациям до 24 декабря 2020 года принять меры по освоению средств государственного бюджета, направленных на ремонт и приобретение оборудования для столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования. Кроме того, руководители областей должны усилить контроль над организацией питания детей с соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм содержания учебных заведений.
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