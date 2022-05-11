Стартует новый этап реформы школьного питания - Елена Зеленская

18:10 10 декабря Киев, Украина

Cегодня во время онлайн-совещания, в котором приняли участие первая леди Елена Зеленская , Денис Шмыгаль, главы министерств и областных госадминистраций, обсуждались достижения и планы реформирования отрасли школьного питания.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, сегодня, 10 декабря



Так, с 1 января 2021 года вступает в силу обновленный Санитарный регламент, новые гигиенические требования к пищеблокам, методология закупок и система анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР).



Над внедрением новой нормативной базы в течение года работала группа, в которую вошли представители Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Госпродпотребслужбы и Антимонопольного комитета Украины.

«На практике изменение устаревших норм – это первый шаг, который необходимо было сделать, чтобы начать обновление и осовременивание школьного меню. Сначала обновление норм, правил и регламентов, далее – замена полуфабрикатов, чипсов и сладких напитков на сбалансированную и полезную пищу для наших детей», – отметила Елена Зеленская.

Помимо обновления устаревшей нормативно-правовой базы, в рамках реформирования системы школьного питания выделены еще два основных направления: повышение контроля за безопасностью и качеством пищевых продуктов и ресурсное обеспечение школ.

«Доступное, здоровое и сбалансированное питание в школах должно быть обеспечено для каждого ребенка – как в большом городе, так и в маленьком селе. Недопустимо, когда кто-либо продолжает экономить на здоровье детей и закрывать глаза на вопиющие проблемы и нарушения», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, новым санитарным регламентом предусмотрено, что в ежедневном школьном рационе учащихся должно появляться больше злаковых, овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов. Кроме того, впервые в нормативно-правовых актах Минздрава урегулированы вопросы по организации питания в учебных заведениях детей с особыми диетическими потребностями.



По результатам совещания Премьер-министр поручил областным и Киевской городской госадминистрациям до 24 декабря 2020 года принять меры по освоению средств государственного бюджета, направленных на ремонт и приобретение оборудования для столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования. Кроме того, руководители областей должны усилить контроль над организацией питания детей с соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм содержания учебных заведений.