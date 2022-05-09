Стартовала кампания по закрытию тюрьмы «ИЗОЛЯЦИЯ» в Донецке

16:33 11 декабря Киев, Украина

В Киеве презентовали проект «Isolyatsia: must speak», целью которого является привлечение международного сообщества к фактам применения пыток боевиками «ДНР» на территории незаконной тюрьмы «Изоляция».

Тюрьма была создана оккупационной властью РФ после захвата Донецка в 2014 году, на территории художественного фонда "ИЗОЛЯЦИЯ".

Об этом сообщили в пресс-центре МИД, 11 декабря.

Так, 10 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве с Украинским институтом, Международным благотворительным фондом ИЗОЛЯЦИЯ и журналистом, писателем и бывшим политзаключенным Станиславом Асеевым презентовали проект «Isolyatsia: must speak».

Презентация стала началом масштабной информационной кампании МИД Украины, которая запланирована на 2021. Ее цель - привлечь внимание международного сообщества к фактам применения пыток и антигуманной деятельности в незаконной тюрьме «Изоляция». Эту тюрьму создала оккупационная власть Российской Федерации на территории одноименного культурного центра после захвата Донецка в 2014 году. Комплексная кампания предусматривает работу по нескольким направлениям - политическим, общественным и информационным.

«Нарушения прав человека, незаконные аресты, сфальсифицированы судилища и невероятные приговоры по двадцать лет по сфабрикованным обвинениям стали привычными элементами российской репрессивной политики на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы держать это в поле зрения наших международных партнеров и побудить к наказанию всех ответственных. В этой связи мы приветствуем объявлен три дня назад Санкционный механизм ЕС в области прав человека. Работать над тем, чтобы применить его к нашему кейсу », - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выразил полную поддержку проекту.

«Сейчас в нашем министерстве уже на выходе законопроект, который будет регулировать государственную политику в отношении переходного периода, связанного с временной оккупацией украинских территорий. В этом законе будет четко прописано, кто не будет подпадать ни под амнистию, ни во помилования. Лица, совершившие преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии, преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, сексуальные преступления, преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка - нести ответственность. Мы применим ооновские принципы переходного правосудия, в которых зафиксировано право жертвы на правду и справедливость », - подчеркнул вице-премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что упомянутым законопроектом предусмотрено создание Центра документирования последствий международного вооруженного конфликта.

«Следует понимать, что до момента полной деоккупации украинских территорий списки пленных будут постоянно расти. Это надо учитывать в переговорной стратегии. И бороться за освобождение не только ныне арестованных, но и тех, кого арестуют уже завтра. Поэтому важны такие промежуточные шаги, доступ Международного комитета Красного креста, закрытие тайных тюрем, обеспечения базовой медицинской помощи и т.д. », - отметила председатель организации« Центр гражданских свобод »Александра Матвийчук.

Директор фонда ИЗОЛЯЦИЯ Оксана Саржевская-Кравченко отметила, что фонд в своей работе активно приобщается к освещению темы нелегальных тюрем на временно оккупированных территориях: "На примере Изоляция мы можем видеть, как место свободы превратилось в застенок". Она отметила, что, отдельного внимания требует и комеморация жертв этих антигуманных заведений.





Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что таких мест, как Изоляция, в настоящее время около 160 «3,5 тысячи человек прошли изоляцию, из них 1600 - гражданские лица. Мы стараемся ни один факт не оставлять без внимания, мы все фиксируем и открываем уголовные производства».

В рамках мероприятия журналист, писатель, бывший политзаключенный и эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев презентовал свою новую книгу «Светлый путь. История одного концлагеря », которая является документальным свидетельством военных преступлений, которые происходили в этом современном концлагере.

«Людей пытают не только для того, чтобы выбить нужные показания. Специфика изоляции в том, что даже когда вы уже все подписали, над вам продолжают издеваться », - отметил бывший политзаключенный.

Эта книга, переведенная на английский язык благодаря Посольству Канады в Украине, будет широко использоваться в доведении до мирового сообщества информации о преступлениях в нелегальной тюрьме "Изоляция".



К реализации кампании в 2021 году будут максимально активно вовлечены Министерство иностранных дел Украины, дипломатические представительства Украины за рубежом, а также Украинский институт и Международный благотворительный фонд "ИЗОЛЯЦИЯ", которые своими проэктами помогут достучаться до широкой общественности как в Украине, так и за рубежом.

Справка:



ИЗОЛЯЦИЯ - это неприбыльная негосударственная платформа культурных инициатив, основанная в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов, которому фонд обязан своим именем. ИЗОЛЯЦИЯ является платформой для исследования, обсуждения и презентации актуальных социально-политических проблем на различных локальных и глобальных уровнях. ИЗОЛЯЦИЯ осуществляет проекты на пересечении современного искусства и гражданского общества и работает в следующих направлениях: исследования, проектная и выставочная деятельность, резиденции. В июня 2014 года территорию ИЗОЛЯЦИИ захватили вооруженные представители незаконных вооруженных формирований, после чего организация перебралась в Киев. Несмотря на переезд, Донбасс остается в фокусе программной деятельности ИЗОЛЯЦИИ.



Помещение ИЗОЛЯЦИИ было преобразовано в незаконной тюрьму (концлагерь) оккупационными властями Российской Федерации на территории одноименного культурного центра после захвата Донецка в 2014 году. По состоянию на 2014 год, в тюрьме содержалось более 100 человек, в 2019 году - 70. По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в "Изоляция" заключенных подвергают пыткам и сексуальному насилию.