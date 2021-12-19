Стало известно о причинах взрыва на судне ВМС США

11:34 13 Июль Киев, Украина

По словам представителя командования контр-адмирала Филиппа Собека, взрыв на судне произошел вследствие увеличения температуры из-за пожара, пишет CNN. Огонь вспыхнул на нижней грузовой палубе «на огромном открытом месте, где хранится много морского оборудования», сообщил военный.



В первичных отчетах о пожаре на корабле указывался избыточное давление, когда отсек начал греться. На судне не было боеприпасов, заверил контр-адмирал, однако на борту находилось до миллиона галлонов топлива (более 3,7 тыс. тонн).



Напомним! В США второй день горит десантный корабль USS Bonhomme Richard, пострадал 21 человек. Не менее 17 моряков и четверо гражданских лиц пострадали в результате взрыва и пожара, вспыхнувшего 12 июля на десантном корабле USS Bonhomme Richard на базе военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США. Все пострадавшие госпитализированы с травмами, которые не угрожают их жизни.

Зимой Военно-морские силы США возобновили Второй флот, расформирован в 2011 году. Его задачей будет выполнение поставленных задач в Арктике. Подводные лодки ВМС США класса Ohio оснастили ракетами с новыми маломощными ядерными боеголовками, которые, по утверждению властей будут использовать.