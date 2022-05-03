Стало известно, как работают сады, школы и ВУЗы в условиях ограничений "оранжевой зоны"

15:18 03 декабря Киев, Украина

Сергей Шкарлет рассказал о специфике работы учебных заведений по правилам карантинных ограничений "оранжевой зоны".



Кабмин Украины определил режим работы детсадов, школ и вузов во время карантина. Сейчас в стране - оранжевый уровень карантинных ограничений, что означает работу детских садов в обычном режиме. В школах и вузах следует ограничивать количество людей в аудиториях, заявил на брифинге временный исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.



"Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима. Ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории", - объяснил Шкарлет.



Также детсадам и школам запрещается работать очно, если более половины учеников в учреждении оказались на самоизоляции.