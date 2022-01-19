Стало известно, как прошла встреча Зеленского с Блинкеном

Основными темами для обсуждения во время сегодняшней встречи Владимира Зеленского и Энтони Блинкена стали эскалация РФ в отношении украинских земель, поддержка США суверенитета Украины, а также влияние Северного потока на мировую эконимку.
Об этом они рассказали на пресс-конференции по итогам встречи.
Президент поблагодарил США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.
Также Зеленский пригласил президента США Джо Байдена принять участие в Крымской платформе.
В свою очередь, Блинкен заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны США и стран Большой семерки.
"Господин президент, мы говорили с вами, и я еще раз повторяю, что мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "группы семи", с заседания которой я только что вернулся, из Лондона", - сказал он.
Также Зеленский пригласил президента США Джо Байдена принять участие в Крымской платформе.
В свою очередь, Блинкен заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны США и стран Большой семерки.
"Господин президент, мы говорили с вами, и я еще раз повторяю, что мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "группы семи", с заседания которой я только что вернулся, из Лондона", - сказал он.
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