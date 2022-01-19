Стало известно, как прошла встреча Зеленского с Блинкеном

12:41 06 Май Киев, Украина

Основными темами для обсуждения во время сегодняшней встречи Владимира Зеленского и Энтони Блинкена стали эскалация РФ в отношении украинских земель, поддержка США суверенитета Украины, а также влияние Северного потока на мировую эконимку.
 
Об этом они рассказали на пресс-конференции по итогам встречи.
"Это наша первая встреча, хотя есть ощущение, что она не первая, потому что я поражен, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали. Они прекрасно знают ситуацию на Донбассе. Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах: наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Откровенно скажу, что было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ, она могла произойти со стороны временно оккупированных Донбасса и временно оккупированного нашего полуострова Крыма... Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, мы обсудили вопрос Северного потока-2, это для нас очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами... Также мы обсудили вопросы реформ в Украине - что нам удалось, где мы еще на пути. В целом - встреча содержательная, мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США ".
Президент поблагодарил США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.

Также Зеленский пригласил президента США Джо Байдена принять участие в Крымской платформе.

В свою очередь, Блинкен заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны США и стран Большой семерки.

"Господин президент, мы говорили с вами, и я еще раз повторяю, что мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "группы семи", с заседания которой я только что вернулся, из Лондона", - сказал он.