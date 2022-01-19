Стало известно, как прошла встреча Зеленского с Блинкеном

Об этом они рассказали на пресс-конференции по итогам встречи.

"Это наша первая встреча, хотя есть ощущение, что она не первая, потому что я поражен, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали. Они прекрасно знают ситуацию на Донбассе. Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах: наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Откровенно скажу, что было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ, она могла произойти со стороны временно оккупированных Донбасса и временно оккупированного нашего полуострова Крыма... Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, мы обсудили вопрос Северного потока-2, это для нас очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами... Также мы обсудили вопросы реформ в Украине - что нам удалось, где мы еще на пути. В целом - встреча содержательная, мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США ".