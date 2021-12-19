Стали известны причины смерти украинского военного на Донбассе

Актер, телеведущий и волонтер Мирослав Гай, рассказал о фактических причинах смерти украинского военного, которая вызвала массу обсуждений в социальных сетях.
Ночью в сети сообщили про смерть в зоне ООС военного. Он умер еще 28 числа, но не попал в сводки Минобороны, что вызвало гнев и подозрения в сокрытии фактов официальными лицами для демонстрации эффективности перемирия. И только утром стало известно, что потеря была небоевая.
Вчера вечером в Faсebook Виктория Ковальская сообщила, что 28 июля в районе Новогнатовки погиб Бахнар Артур Викторович 1983 года. Его тело привезли в Энергодар 29 числа. Но при отчете Хомчака Зеленскому про эту смерть никто не вспомнил.
Сегодня утром ветеран и волонтер Мирослав Гай сообщил, что украинский воин умер, но эта потеря небоевая.
Он выразил соболезнования семье и близким. Ведь какими бы ни были обстоятельства смерти бойца, Артур сознательно выбрал путь идти на фронт и защищать Украину.
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