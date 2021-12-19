Стали известны причины смерти украинского военного на Донбассе

Актер, телеведущий и волонтер Мирослав Гай, рассказал о фактических причинах смерти украинского военного, которая вызвала массу обсуждений в социальных сетях.

Ночью в сети сообщили про смерть в зоне ООС военного. Он умер еще 28 числа, но не попал в сводки Минобороны, что вызвало гнев и подозрения в сокрытии фактов официальными лицами для демонстрации эффективности перемирия. И только утром стало известно, что потеря была небоевая.

Вчера вечером в Faсebook Виктория Ковальская сообщила, что 28 июля в районе Новогнатовки погиб Бахнар Артур Викторович 1983 года. Его тело привезли в Энергодар 29 числа. Но при отчете Хомчака Зеленскому про эту смерть никто не вспомнил.

Сегодня утром ветеран и волонтер Мирослав Гай сообщил, что украинский воин умер, но эта потеря небоевая.

«Я видел справку из больницы, не выкладываю ее по этическим причинам», — написал Гай и добавил, что причина смерти - отек головного мозга, неустановленной этиологии. И травм головы нет.

«Я один из тех, кто недоволен капитуляционной политикой высшего руководства страны и являюсь критиком такой формы «перемирия», что несет, по моему мнению, дополнительные угрозы для украинских защитников. Но именно в этом случае, никакой зрады нет», — добавил волонтер.

Он выразил соболезнования семье и близким. Ведь какими бы ни были обстоятельства смерти бойца, Артур сознательно выбрал путь идти на фронт и защищать Украину.