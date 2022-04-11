Стали известны подробности разговора Зеленского и Меркель

12:26 13 июля Киев, Украина

Вчерашняя встреча в Берлине украинского президента и немецкого канцлера прошла в позитивном ключе. Она длилась около 4 часов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на форуме Украина 30 во вторник, 13 июля.

"Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состояла из двух частей. Часть первая - тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи", - сказал он.

Во второй части встречи говорили "о важных вещах", добавил президент.



В частности, речь шла о Северном потоке-2 и энергобезопасности Украины.

"У нас есть разные взгляды относительно Северного потока-2, но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера вместе с президентом Байденом и там будут обсуждаться, что несет Северный поток-2: что он принесет Европе и что принесет Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине", - сказал Зеленский.

Также на встрече обсуждалось газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска Северного потока-2.

"Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы - экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, - все это может быть", - сказал Зеленский, отметив, что Украина нуждается в гарантиях безопасности в данном вопросе.

Он напомнил, что Украина поставляет воду на оккупированный Донбасс.