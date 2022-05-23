Стала известна программа визита Ангелы Меркель в Украину

06:38 19 августа Киев, Украина

Вчера, 18 августа, на официальном сайте правительства Германии был опубликован пресс-релиз, в котором раскрыта программа официального визита канцлера Ангелы Меркель в Украину. Во время своего визита Меркель обсудит с президентом Зеленским двусторонние экономические отношения, а также выполнение минских договоренностей.

Согласно программе визита, Ангела Меркель сначала возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. После этого она встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и получит от него “Орден Свободы”, который является высшим орденом заслуг в Украине.

Далее политики планирует обсудить вопросы двусторонних отношений и экономической политики между странами, процесс реформ в Украине, а также выполнения минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

После двухсторонних переговоров планируется совместная пресс-конференция политиков.

Кроме того, немецкий канцлер встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Известно, что перед визитом в Украину, 20 августа, канцлер Германии встретится с Владимиром Путиным в Москве. Правительство Германии сообщило, что основные темы разговора - Украина и Афганистан. Кстати, Меркель покидает пост канцлера Германии осенью 2021 года.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский на встрече с Меркель намерен обсудить вопрос выполнения обязательств, которые Берлин взял на себя в рамках соглашения с США по Северному потоку-2.