США вводят санкции против 18 банков Ирана

На деятельность банков, которые обслуживают финансовые операции Ирана, министерство финансов США наложит санкции.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Министр финансов после консультаций с государственным секретарем ввел санкции против финансового сектора иранской экономики», — говорится в сообщении Минфина.
В общей сложности ограничения введены против 18 крупных банков Ирана, среди которых 16 учреждений — за деятельность в секторе государственных финансовых расчетов Ирана; один банк — за владение или контроль над учреждением, которое уже было под санкциями США; еще один банк — за связь с иранскими военными.
Министр финансов США Стивен Мнучин в связи с этим подчеркнул, что Штаты продолжат вводить санкции, «до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку террористической деятельности и не положит конец своей ядерной программе».
В то же время, в Вашингтоне не стали вводить ограничений против гуманитарных операций, направленных на поддержку иранского народа.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Министр финансов после консультаций с государственным секретарем ввел санкции против финансового сектора иранской экономики», — говорится в сообщении Минфина.
В общей сложности ограничения введены против 18 крупных банков Ирана, среди которых 16 учреждений — за деятельность в секторе государственных финансовых расчетов Ирана; один банк — за владение или контроль над учреждением, которое уже было под санкциями США; еще один банк — за связь с иранскими военными.
Министр финансов США Стивен Мнучин в связи с этим подчеркнул, что Штаты продолжат вводить санкции, «до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку террористической деятельности и не положит конец своей ядерной программе».
В то же время, в Вашингтоне не стали вводить ограничений против гуманитарных операций, направленных на поддержку иранского народа.
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