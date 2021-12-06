США усилили давление на европейских подрядчиков Северного потока-2

По сообщению газеты Die Welt, ряд американских министерств ужесточили свои требования к европейским компаниям, которые каким-то образом способствуют строительству газопровода Северный поток-2, что находится под действием американских санкций.

В сообщении отмечается, что чиновники из Госдепа, Минфина и Минэнерго США начали проводить двусторонние видеобеседы с компаниями из европейских стран, причастными к строительству российского газопровода.

Сотрудники американских министерств “в доброжелательном тоне очень хорошо дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода”. При этом угрозы о далеко идущих последствиях звучали “очень серьезно”, указано в сообщении.

Как сообщалось, Госдеп включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Между тем, Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.

Своё решение о смягчении требований датчане объяснили тем, что оно принято в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основании обязательств Дании в рамках Конвенции ООН по морскому праву, предписывающих стране разрешать строительство транзитных трубопроводов, если они не угрожают безопасности и не вредят окружающей среде.

В Копенгагене уточнили, что оставшаяся часть трубопровода будет построена вне территории, где использование судов с якорным позиционированием категорически запрещено из-за требований экологов.