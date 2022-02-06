США создали санкционный список для украинцев

Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Алексей Данилов рассказал о санкциях США против украинских граждан. Задачей ведомства станет узнать всю необходимую информацию о списке из 61 человека и выяснить являются ли санкции оправданными.

“На сегодняшний день нам достоверно известно о 61 гражданине Украины, против которых Соединенные Штаты ввели санкции”, – сказал Данилов.

По его словам, Украина обратится к властям США для предоставления информации по каждому гражданину Украины, относительно которого были введены санкции. После получения документов и их обработки решение о санкциях в отношении этих граждан может быть принято и в Украине.

“Если наши правоохранительные органы сочтут необходимым внедрять определенные процедурные моменты, если будет принято решение о введении санкций в поддержку наших партнеров, после получения этих документов, после обработки этих документов, мы это будем делать на территории нашей страны”, – рассказал Данилов.

Он добавил, что Украина обратится также к европейским партнерам для получения информации о подсанкционных гражданах Украины.