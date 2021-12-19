США следят за ситуацией с Навальным

Случившееся с Алексеем Навальным сильно обеспокоило власти США. Об этом сообщил представитель Белого дома Роберт О'Брайен в эфире телеканала новостей США Fox News. Вице-президент заявил, что они будут наблюдать за развитием событий.

Также помощник подчеркнул, что американские власти будут "пристально следить за ее развитием".

"Необходимо подождать, и мы увидим, как будет развиваться", - спрогнозировал О'Брайен.

Кроме того, представитель Белого дома пожелал Навальному скорейшего выздоровления.

"Насколько я понимаю, сегодня ночью он может быть доставлен в Германию, где будет проходить лечение, и я надеюсь, что это приведет к его полному восстановлению", - отметил О'Брайен.

Действительно, накануне сообщалось, что самолет с немецкими врачами из берлинской клиники Charite вылетит в Омск в полночь на 21 августа, чтобы ранним утром доставить Алексея Навального на лечение в Германию.

"Самолет со специалистами по пациентам, которые находятся в коме, вылетает сегодня ночью. Если Навальный будет рано утром транспортабелен, то самолет немедленно полетит в Берлин", - было указано в сообщении.

По данным издания Медуза, транспортное средство направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году таким же образом доставила в ту самую клинику российского активиста Петра Верзилова (участника Pussy Riot и издателя, отравленного в 2018 году).

При этом неизвестно, разрешат ли транспортировку Навального врачи омской больницы.

Как сообщалось ранее, госпитализированный в Омске Навальный находится в состоянии естественной комы.