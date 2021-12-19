США следят за ситуацией с Навальным

Случившееся с Алексеем Навальным сильно обеспокоило власти США. Об этом сообщил представитель Белого дома Роберт О'Брайен в эфире телеканала новостей США Fox News. Вице-президент заявил, что они будут наблюдать за развитием событий.
Также помощник подчеркнул, что американские власти будут "пристально следить за ее развитием".
Кроме того, представитель Белого дома пожелал Навальному скорейшего выздоровления.
Действительно, накануне сообщалось, что самолет с немецкими врачами из берлинской клиники Charite вылетит в Омск в полночь на 21 августа, чтобы ранним утром доставить Алексея Навального на лечение в Германию.
По данным издания Медуза, транспортное средство направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году таким же образом доставила в ту самую клинику российского активиста Петра Верзилова (участника Pussy Riot и издателя, отравленного в 2018 году).
При этом неизвестно, разрешат ли транспортировку Навального врачи омской больницы.
Как сообщалось ранее, госпитализированный в Омске Навальный находится в состоянии естественной комы.
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