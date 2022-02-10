США настаивают на создании коалиции против строительства газопровода "Северный поток-2"

Соединенные Штаты Америки считают газопровод "Северный поток-2" реальной угрозой для независимости и безопасности Европы, поэтому планируют создать международную коалицию против российского проекта.
Об этом рассказал государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью немецкому изданию Bild, которое разместили на сайте американского Госдепартамента.
"Соединенные Штаты Америки считают, что трубопровод "Северный поток-2" реализует поддержку России, создает риск для Европы, делает ее зависимой от газа, который поступает из РФ, а также грозит Украине", - заметил государственный секретарь США.
"Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это. Мы надеемся, что немецкое правительство будет иметь такое же видение реальных последствий для безопасности, которые возникают вследствие зависимости от российского газа", - резюмировал глава Госдепартамента США.
Об этом рассказал государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью немецкому изданию Bild, которое разместили на сайте американского Госдепартамента.
"Соединенные Штаты Америки считают, что трубопровод "Северный поток-2" реализует поддержку России, создает риск для Европы, делает ее зависимой от газа, который поступает из РФ, а также грозит Украине", - заметил государственный секретарь США.
"Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это. Мы надеемся, что немецкое правительство будет иметь такое же видение реальных последствий для безопасности, которые возникают вследствие зависимости от российского газа", - резюмировал глава Госдепартамента США.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии