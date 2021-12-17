США настаивают, чтобы Россия покинула Крым

Посольство США в Украине разместило заявление о том, что Россия должна уйти из Крыма. Его текст был опубликован на официальной странице дипведомства в Twitter.

США обратились к российским властям в Международный день коренных народов мира: американские дипломаты также отметили жестокие нарушения прав крымских татар на полуострове, которые начались сразу после захвата Крыма.

Кроме того, в сообщении отмечено, что Крым является суверенной украинской территорией, которую Россия должна освободить.

Свое сообщение дипломаты сопроводили хэштегом «КримЦеУкраїна».

Сообщение на странице ведомства в социальной сети появилось утром, однако реакции Москвы на него пока не было.

Напомним, что полуостров был захвачен 6 лет назад в ходе военной операции, которую провела Москва. С тех пор на российские власти были наложены экономические финансовые санкции которые Россия пытается снять.

Международное сообщество до сих пор считает полуостров украинской территорией, призывая Москву вывести свои подразделения и вернуть контроль над полуостровом Украине.