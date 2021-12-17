США и страны НАТО заверили Украину в поддержке ее военного потенциала

10:01 08 Апрель Киев, Украина

Во время видеоконференции, на которой обсуждалась тема оккупации украинских земель, представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании выразили Украине свою всестороннюю поддержку.
 
Об этом сообщил Пентагон.
"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также выразили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе", - говорится в сообщении.
В нем также говорится, что "дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".

Участники встречи "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки вооруженных сил Украины для наращивания ее потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО", отметил Пентагон.

Со стороны США во встрече приняла участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Аманда Дори.