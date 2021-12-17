США и страны НАТО заверили Украину в поддержке ее военного потенциала

10:01 08 Апрель Киев, Украина

Во время видеоконференции, на которой обсуждалась тема оккупации украинских земель, представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании выразили Украине свою всестороннюю поддержку.

Об этом сообщил Пентагон

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также выразили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе", - говорится в сообщении.