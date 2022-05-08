Сроки поставки вакцины в Украину напрямую зависят от логистических возможностей страны

11:53 07 декабря Киев, Украина

По инициативе COVAX Украина может расчитывать на поставку порядка 8 млн. доз вакцины против коронавируса, Минздрав заявку на получение уже сформировал. Дальнейшие сроки, количество поставляемых вакцин, а также их производители будут зависеть от логистических возможностей нашей страны.



Об этом рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Об этом рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин

"Это будет пробная стартовая партия, чтобы государство показало не только свои логистические способности, а чтобы мы могли проработать все логистические вопросы по доставке вакцины, обеспечению холодовой цепи, кампании вакцинации и так далее. Если государство справляется, идут следующие поставки", - говорит Кузин.

По его словам 7 декабря дедлайн, когда страна может подать запрос на вакцину. Украина его уже сформировала. Мы можем рассчитывать на около 8 млн доз, это 20% населения. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы вакцины.



COVAX может поставлять нам сразу несколько вакцин от различных производителей. Распределение вакцины пока не известено ни для одной страны. Мы можем получить любую.