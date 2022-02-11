Список белорусских политиков на применение санкций

18:29 21 Сентябрь Киев, Украина

Издание ТАСС опубликовало информацию, согласно которой список белорусских политиков, против которых введут санкции – неизвестен. Представители 27 стран Евросоюза не смогли согласовать данный список. Однако министры иностранных дел акцентируют внимание, что персональные санкции за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушений прав человека введены будут.

Согласование списка заблокировал Кипр. Страна требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море, о чем агентству поведал источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - подчеркнул политик.

Фото: Белорусские политики попадут под санкции Евросоюза

Стоит отметить, ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил, что министры иностранных дел стран ЕС могут не согласовать санкции против Беларуси, поскольку их блокирует Кипр. Соединенные Штаты и Евросоюз на этой неделе совместно объявят санкции против Беларуси.

Напомним, министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес подчеркивал, что страна не будет блокировать санкции против Беларуси, а поддержит решение Совета ЕС.