Спасатели напомнили о главной причине пожаров в экосистемах

13:23 13 Сентябрь Киев, Украина

В этом году пожары в лесах, заповедниках, на полях и торфяниках практически не прекращались. Как заявили в ГСЧС, главной причиной возгорания является человеческий фактор. Проявляя безответственность и неосторожность, люди наносят вред не только экосистеме, но и прежде всего себе.

"Причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", - сказано в сообщении.

На ликвидацию пожаров в экосистемах ежедневно в Украине расходуется большое количество человеческого и материального ресурса. Поэтому людей призывают не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться правил безопасности.

Напомним, что ранее в Харьковской области потушили масштабный пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара, на месте остается 46 человек личного состава от ГСЧС и 13 единиц техники.

Также сообщалось, что на Луганщине ликвидировали лесной пожар. Возгорания возле Трехизбенки и Старого Айдара, вспыхнувшие еще 2 сентября, удалось потушить только 7 числа.