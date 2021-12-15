Совет ЕС проведет экстренное заседание по Беларуси

По инициативе премьер-министра Польши, в пятницу, 14 августа, пройдет экстренное заседание глав МИД стран Евросоюза, на котором обсудят ситуацию в Беларуси.
Информацию подтвердил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в ЦИК страны жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.
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