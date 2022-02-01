Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит стратегию развития ОПК

15:17 12 Май Киев, Украина

Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) , которая 14 апреля была утверждена правительством, уже в ближайшее время будет рассмотрена Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) . В случае утверждения документ будет направлен на подпись президенту.

Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«На сегодня завершена работа над программно-стратегическим документом. Речь идет о стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, которая 14 апреля была одобрена правительством и уже в ближайшее время будет рассмотрена на заседании СНБО. А также представлена Президенту Владимиру Зеленскому на утверждение в случае согласования», - сказал Уруский.

По его словам, в документе сформированы приоритеты и цели оборонной промышленности с учетом актуальных угроз. Среди главных приоритетов - форсированное техническое переоснащение научно-производственной базы, проведение предприятиями модернизации на основе внедрения новейших технологий и обеспечения современных производственных мощностей.

В то же время главными целями государственной промышленной политики являются создание высокотехнологичного, функционального, сбалансированного ОПК для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, обеспечение конкурентоспособности и увеличение количества рабочих мест. Также стратегия предусматривает создание агентства оборонных технологий.