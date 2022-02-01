Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит стратегию развития ОПК

Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которая 14 апреля была утверждена правительством, уже в ближайшее время будет рассмотрена Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). В случае утверждения документ будет направлен на подпись президенту.
Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
По его словам, в документе сформированы приоритеты и цели оборонной промышленности с учетом актуальных угроз. Среди главных приоритетов - форсированное техническое переоснащение научно-производственной базы, проведение предприятиями модернизации на основе внедрения новейших технологий и обеспечения современных производственных мощностей.
В то же время главными целями государственной промышленной политики являются создание высокотехнологичного, функционального, сбалансированного ОПК для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, обеспечение конкурентоспособности и увеличение количества рабочих мест. Также стратегия предусматривает создание агентства оборонных технологий.
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