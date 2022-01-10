Совет инфекциониста: делать прививку от гриппа или нет?

В сентябре по всей стране начнется учебный процесс. В сложившейся ситуации пандемии врачи-инфекционисты рекомендуют сделать прививку от гриппа.
Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.
Дети до пяти лет считаются наиболее уязвимыми к гриппу, и именно они входят в основную группу, которым рекомендуется делать прививки. А также люди, которые старше 65 лет.
"Но, если прививка от гриппа не входит в обязательный перечень и вы ее сделаете, есть большой шанс, что вы перенесете это заболевание в легкой форме. И это позволит врачам взвешивать ситуацию и принимать правильные диагностические и клинические решения по лечению потенциального заболевания", - рассказал он.
Врач также напомнил, что традиционно в Украине респираторные заболевания начинаются со второй половины октября. В этот период в Украине серьезно растет заболеваемость.
По словам Курпита, вакцины от гриппа на этот сезон в Украине пока нет, но она появится во второй половине сентября. Уже сейчас ее можно заказать.
Дети до пяти лет считаются наиболее уязвимыми к гриппу, и именно они входят в основную группу, которым рекомендуется делать прививки. А также люди, которые старше 65 лет.
"Но, если прививка от гриппа не входит в обязательный перечень и вы ее сделаете, есть большой шанс, что вы перенесете это заболевание в легкой форме. И это позволит врачам взвешивать ситуацию и принимать правильные диагностические и клинические решения по лечению потенциального заболевания", - рассказал он.
Врач также напомнил, что традиционно в Украине респираторные заболевания начинаются со второй половины октября. В этот период в Украине серьезно растет заболеваемость.
По словам Курпита, вакцины от гриппа на этот сезон в Украине пока нет, но она появится во второй половине сентября. Уже сейчас ее можно заказать.
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