Совет Церквей выступил против политизации мемориала в Бабьем Яру

Мемориал жертвам нацизма и коммунизма в Бабьем Яру не может быть использован в чьих-либо личных или политических интересах.
Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин. "Серьезное беспокойство вызывает навешивания политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", - говорилось в обращении.
С такими заявлениями религиозные организации выступили после заявления пресс-службы Петра Порошенко, в котором он выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".
Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали ряд священнослужителей. Среди них глава Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.
С такими заявлениями религиозные организации выступили после заявления пресс-службы Петра Порошенко, в котором он выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".
Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали ряд священнослужителей. Среди них глава Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.
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