Совет Церквей выступил против политизации мемориала в Бабьем Яру

12:02 06 Апрель Киев, Украина

Мемориал жертвам нацизма и коммунизма в Бабьем Яру не может быть использован в чьих-либо личных или политических интересах.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное чествование памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", - говорится в заявлении.

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин. "Серьезное беспокойство вызывает навешивания политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", - говорилось в обращении.



С такими заявлениями религиозные организации выступили после заявления пресс-службы Петра Порошенко, в котором он выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".



Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали ряд священнослужителей. Среди них глава Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.