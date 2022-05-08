Совет ассоциации Украина-ЕС пройдет в Брюсселе 11 февраля 2021

19:18 08 декабря Киев, Украина

В ходе онлайн-встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, была утверждена дата проведения 7-го заседания Совета ассоциации.

Об этом сообщает Правительственный портал, во вторник, 8 декабря.

"Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с физическим участием делегаций в Брюсселе 11 февраля 2021 года", - заявил Шмыгаль.

Также в ходе встречи, премьер-министр предложил рассмотреть возможность налаживания диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями с целью ускорения взаимной интеграции в цепочки производства и поставки продукции.

"Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации - является нашей дорожной картой реформ", - отметил Шмыгаль.

Премьер выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения его целей.

"Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отражено в итоговых документах", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина-ЕС, многие из которых, по его словам, являются достаточно амбициозными и комплексными.



Стороны также договорились приложить усилия для подписания Соглашения о Совместном авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.