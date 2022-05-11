Совет FDA официально подтвердил безопасность и эффективность вакцины Pfizer

Консультативный совет Управления контроля качества продуктов и медикаментов (FDA) 17 голосами из 22 подтвердил эффективность вакцины против коронавируса производства Pfizer.
Предполагается, что FDA в ближайшие дни учтет рекомендации, обнародованные советниками. Это позволит распространить в США миллионы доз вакцины, чтобы начать прививки медицинских работников и жителей домов длительного ухода.
Как ожидается, широкий доступ к вакцине остальное население Соединенных Штатов получит весной.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии