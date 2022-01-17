Состояние мировой экономики. Стоит ли бояться массовых сокращений?

До конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, прогнозируют бизнес-эксперты. Об этом в воскресенье, 6 сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.
"Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает", - сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.
В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, отметило агентство. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство. Кроме того, развивающиеся рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара, указало агентство.
Однако эксперты считают, что сохранить позиции будет непросто.
"Власти должны будут активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие из них уже готовы приостановить меры поддержки, которые были введены в связи с пандемией", - отметили эксперты.
Так, ряд крупных компаний заявили о грядущих сокращениях. Среди них - производитель автомобилей Ford Motor Co и авиакомпания United Airlines Holdings Inc.
В то же время, в Китае потребители по-прежнему неохотно тратят деньги, а крупнейшие банки страны сообщили о худшем падении прибыли за более чем десять лет из-за роста безнадежных долгов, отметил Blomberg.
По оценке профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, пандемия коронавируса до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около 35 трлн. долларов.
"Необходимо привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться", - отметил он.
Однако даже если вакцину от COVID-19 разработают, понадобится немало времени для того, чтобы сделать ее доступной во всем мире, предупредил Маккиббин. Также эксперты опасаются и второй волны коронавируса, указало агентство.
Среди прочих рисков для экономики, эксперты называют и выборы в США.
"В это время может усилиться напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Это подорвет доверие бизнеса", - отметил Bloomberg.
Ранее во Франции правительство представило проект плана перезапуска экономики в 100 млрд евро на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
"Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает", - сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.
В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, отметило агентство. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство. Кроме того, развивающиеся рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара, указало агентство.
Однако эксперты считают, что сохранить позиции будет непросто.
"Власти должны будут активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие из них уже готовы приостановить меры поддержки, которые были введены в связи с пандемией", - отметили эксперты.
Так, ряд крупных компаний заявили о грядущих сокращениях. Среди них - производитель автомобилей Ford Motor Co и авиакомпания United Airlines Holdings Inc.
В то же время, в Китае потребители по-прежнему неохотно тратят деньги, а крупнейшие банки страны сообщили о худшем падении прибыли за более чем десять лет из-за роста безнадежных долгов, отметил Blomberg.
По оценке профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, пандемия коронавируса до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около 35 трлн. долларов.
"Необходимо привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться", - отметил он.
Однако даже если вакцину от COVID-19 разработают, понадобится немало времени для того, чтобы сделать ее доступной во всем мире, предупредил Маккиббин. Также эксперты опасаются и второй волны коронавируса, указало агентство.
Среди прочих рисков для экономики, эксперты называют и выборы в США.
"В это время может усилиться напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Это подорвет доверие бизнеса", - отметил Bloomberg.
Ранее во Франции правительство представило проект плана перезапуска экономики в 100 млрд евро на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
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