Состоялись первые ночные дебаты Трампа и Байдена

05:49 30 Сентябрь Киев, Украина

Президент США Дональда Трампа и бывший вице-президент Джо Байдена провели свои Первые дебаты . Они прошли в ночь на 30 сентября в Кейсовском университете Западного резервного района в Кливленде (штат Огайо), сообщил "Голос Америки".



Ведущим стал журналист Fox News Крис Уоллес. Он выбрал темы для дебатов: результаты работы обоих политиков на высоких должностях, назначение судьи Верховного суда США, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, экономика, расовые вопросы и насилие в американских городах, защита избирательного процесса.

Согласно формату, у каждого президента было по две минуты для ответа, далее ведущий задавал дополнительные вопросы, которые направлены на то, чтобы разогреть дискуссию.



Подбор тем раскритиковали демократы – более 30 сенаторов потребовали включить вопрос преодоления изменения климата.



Как пишет Assoсiated Press, штаб Байдена приуменьшает значение дебатов, полагая, что вопросы о подорванной экономике и пандемии могут быть неудобными для Трампа. В штабе действующего президента США обыграли масштаб мероприятия – там считают, что оно будет переломным моментов гонке, а Трамп нанесет урон рейтингу Байдена.



Дебаты начались вчера в 21.40 по Вашингтону (30 сентября в 3.40 по Киеву) и продлились 90 минут.



Дебаты в Кливленде стали первыми из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.