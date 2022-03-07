Состоялась встреча Зеленского и Дуды - о чем договорились президенты

16:04 12 Октябрь Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда , обсудили двусторонние отношения, вопросы безопасности и евроатлантические стремления Украины.

Передает пресс-служба Офиса президента.



Президенты совместно подчеркнули важность украинского-польских двусторонних отношений, "имеющих характер стратегического партнерства".

"Мы подчеркиваем необходимость усиления международного сотрудничества для преодоления новых вызовов и угроз", - сказано в заявлении.

О чем еще договорились президенты:



Эксгумация жертв политических репрессий

В заявлении указано, что стороны договорились о необходимости обеспечения возможности поиска и эксгумации жертв политических репрессий в Украине и Польше.



Президенты Украины и Польши заявили, что осуждают акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине, а также призывают соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними.





Кроме того, президенты заявили, что будут сотрудничать в сфере защиты прав национальных меньшинств в Украине и Польше, в частности в области образования.

"Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", - сказано в заявлении.

Они заявили, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня. По словам президентов, сотрудничество будет направлено на разработку новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, спорта, молодежных обменов, туризма.



"Вместе против РФ"

В заявлении сказано, что Украина и Польша договорились о сотрудничестве в части "деоккупации" Крыма и Донбасса.

"Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказано в заявлении.

Зеленский поблагодарил Дуду за практическую поддержку "евроатлантических стремлений Украины", прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Обе стороны подчеркнули важность предоставления альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.





Кроме того, президенты заявили о необходимости дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Экономическое сотрудничество

Президенты подчеркнули важность взаимовыгодного экономического сотрудничества. Они планируют активизировать работу украинско-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Интересам двух государств отвечает рост объемов взаимных инвестиций в Украине и Польше, для чего важно создавать благоприятные условия для ведения бизнеса", - сказано в заявлении.

Зеленский и Дуда заявили, что также будут сотрудничать в энергетической сфере "для укрепления энергетической безопасности в регионе и Европе в целом", а также в транспортных и инфраструктурных сферах.



Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с инициативой "Триморья" . Это неформальная платформа сотрудничества 12 стран Центральной и Восточной Европы, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия). Она была инициирована в 2015 году Польшей и Хорватией.