Согласно данным ЦРУ, Россия хочет вмешаться в выборы президента США

Данные ЦРУ подтверждают факт вмешательства России в проведение выборов президента США, об этом заявил Глава комитета Конгресса по разведке, представитель демократов Адам Шифф.
Американская разведка уверена, что Россия продолжает «подрывать доверие общества" вмешиваясь во внутреннюю политику США и поставив под сомнение результаты голосования по почте из-за эпидемии коронавируса
«Во-первых, Россия вновь хочет вмешаться в наши выборы президента. Во-вторых, заявления РФ звучат устами президента Дональда Трампа и генпрокурора Уильяма Барра», — заявил Шифф.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Соперником Дональда Трампа станет Джо Байден.
«Во-первых, Россия вновь хочет вмешаться в наши выборы президента. Во-вторых, заявления РФ звучат устами президента Дональда Трампа и генпрокурора Уильяма Барра», — заявил Шифф.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Соперником Дональда Трампа станет Джо Байден.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии