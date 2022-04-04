Соглашение Путина, Алиева и Пашиняна. Российские миротворцы в Карабахе

05:32 10 ноября Киев, Украина

Согласно соглашению, заключенному накануне Путиным, Алиевым и Пашиняном, РФ направит в Нагорный Карабах 1960 российских миротворцев, стрелковое оружие и военную технику. Одновременно с размещением российских войск будут выведены армянские вооруженные силы.



В тексте соглашения отмечается: "Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.



Подчеркивается, что "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".



Также говорится, что "В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня".



Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа, сообщили в военном ведомстве.



"Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ИЛ-76", - сказали в Минобороны РФ.