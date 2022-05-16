Впервые за 6 лет в Авдеевку отправился поезд

09:31 14 декабря Киев, Украина

В Украине восстановлено ЖД сообщение "КиевАвдеевка", впервые с 2014 года в Авдеевку Донецкой области отправился поезд "Маяк".
 
Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци,14 декабря. 

В торжественной церемонии запуска поезда приняли участие Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и руководитель филиала «Пассажирская компания, и.о. члена правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.
"Соединяем украинцев не только дорогами, но и железной дорогой… из Киева отправился первый поезд "Маяк" в Авдеевку. Ранее поезд следовал только до станции Покровск, теперь его маршрут продлен", – сообщил Криклий.
Также, во время церемонии, первый пассажир поезда «Маяк» был награжден сертификатом на бесплатную поездку. 

Поезд «Маяк» будет курсировать ежедневно по расписанию:
  • отправление из Киева в Авдеевку – 19:19;
  • отправление из Авдеевки в Киев – 21:15.
В состав поезда входят два купейных и три плацкартных фирменных вагона 2-го класса.