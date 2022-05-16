Впервые за 6 лет в Авдеевку отправился поезд

В Украине восстановлено ЖД сообщение "Киев — Авдеевка", впервые с 2014 года в Авдеевку Донецкой области отправился поезд "Маяк".
Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци,14 декабря.
В торжественной церемонии запуска поезда приняли участие Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и руководитель филиала «Пассажирская компания, и.о. члена правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.
В торжественной церемонии запуска поезда приняли участие Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и руководитель филиала «Пассажирская компания, и.о. члена правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.
Также, во время церемонии, первый пассажир поезда «Маяк» был награжден сертификатом на бесплатную поездку.
Поезд «Маяк» будет курсировать ежедневно по расписанию:
- отправление из Киева в Авдеевку – 19:19;
- отправление из Авдеевки в Киев – 21:15.
В состав поезда входят два купейных и три плацкартных фирменных вагона 2-го класса.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии