Соцопрос: украинцы знают своих мэров, но мало знакомы с местными депутатами

11:47 01 Октябрь Киев, Украина



Большая часть (90%) украинцев знают, кто является головой в их городе/селе, а вот местных народных депутатов знают только 47% опрошенных. С главой местного совета лично знакомы 60%, с нардепами на местах – примерно треть респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.









Действующего мэра на предстоящих местных выборах готовы поддержать только треть опрошенных (31%), еще примерно столько же (34%) – хотели бы видеть на этом посту другого кандидата и еще 35% респондентов не определились. Действующего мэра на предстоящих местных выборах готовы поддержать только треть опрошенных (31%), еще примерно столько же (34%) – хотели бы видеть на этом посту другого кандидата и еще 35% респондентов не определились.







Около половины украинцев (45%) считают, что кандидат на должность городского/сельского головы должен решать текущие проблемы, другая половина опрошенных (43%) думают, что важнее заниматься стратегией развития населенного пункта.







Опрос проводился 25-28 сентября среди 5000 украинцев в возрасте 18 лет и старше при помощи телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность выборки не более 1,4%.