Соцопрос: 39,8% украинцев не довольны своим доходом и испытывают материальные трудности

19:49 04 августа Киев, Украина

Почти 40% украинцев испытывают материальные трудности из-за низкого уровня доходов.

Об этом свидетельствуют опубликованные 4 августа результаты опроса Киевского международного института социологии.



38,5% опрошенных заявили, что при нынешних доходах ощущают серьезные материальные трудности.



16,8% респондентов сказали, что на их доход "можно жить".



Еще 3,5% украинцев комфортно живут благодаря своим нынешним доходам.



Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.



