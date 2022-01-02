Социальные мессенджеры в Беларуси: Viber закрывает офис

11:07 23 Август Киев, Украина

Компания Viber приняла стратегическое решение закрыть офис в Минске на неопределенное время. Это связано не только с частными перебоями в работе интернета, но и прежде всего – с соблюдением безопасных мер для сотрудников.

Об этом сообщила директор по глобальному развитию компании Rakuten, которая владеет Viber, Анна Знаменская. По ее словам, на прошлой неделе в Беларуси не было интернета и было еще сложнее получить достоверную информацию от белорусской команды, проверить, в безопасности ли они.

Она отметила, что на этой неделе всего 20% от всех сотрудников начали возвращаться на свои рабочие места. Напомним, ранее во всех источниках появилась информаций, что по всей Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом: сбой работы происходит у различных провайдеров.

Организации СМИ требуют от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам.