СНБО ввел санкции против создателей вируса «Petya»

На закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсуждались не только промышленно-оборонные стратегии Украины. Также, ведомство ввело санкции против компаний, которые осуществляли кибератаки на Украину. Речь идет о 4 компаниях и 6 гражданах, которых связывают с деятельностью спецслужб Российской Федерации.

Эти компании и люди непосредственно причастны к разработке компонентов вируса Petya – занимались администрированием, модерацией и совершали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины.