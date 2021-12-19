СНБО требует от Беларуси выдачи бойцов Вагнера

12:33 30 Июль Киев, Украина

Глава СНБО считает, что отношения Украины и Беларуси значительно улучшаться в случае выдачи Минском граждан Украины из «Группы Вагнера».

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, задержанных в составе группы боевиков российской частной военной компании Вагнера.

По убеждению Кривоноса, это усилило бы нормальные отношения Украины и Беларуси. Он также отметил, что уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

«Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо», – отметил заместитель секретаря СНБО.

«Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отразило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны», – отметил Кривонос.