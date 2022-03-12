СНБО провел закрытое заседание – подробности

Совет Национальной безопасности и обороны провел закрытое собрание, на котором обсуждались вопросы уровня государственной секретности. Однако, как рассказала пресс-служба Министерства иностранных дел, вопросы можно озвучить, так как заседание официально окончено.
Основными задачами стало решение военно-технического сотрудничества Украины с отдельными государствами. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.
Первым вопрос, который рассмотрели на заседании СНБО - доклад вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. После чего утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Стратегия предусматривает:
- образования агентства оборонных технологий;
- внедрение инновационных проектов;
- развитие технологий в соответствии с лучших практик, которые существуют в мире.
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