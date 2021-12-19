СН: любой агрессивный шаг РФ сегодня – это гарантированно получение Украиной ПДЧ в НАТО
12:51 12 Апрель Киев, Украина
Эскалация России на востоке Украины может сыграть украинскому правительству в помощь и Украина может получить План действий по членству в НАТО
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Об этом заявила нардеп, представитель Украины в ПАСЕ Людмила Буймистер.
"Отношение к Украине изменилось в НАТО очень давно, во многом здесь российская агрессия помогла, потому что страны НАТО осознали, что в Восточной Европе у них есть угроза, и эта угроза на границе Украины. Поэтому был разработан совершенно новый механизм, которого раньше не было в структуре работы НАТО. Это так называемое сотрудничество с расширенными возможностями", — сказала она.
Буймистер рассказала, как продвигается сотрудничество с Альянсом.
"Там мы взаимодействуем уже очень активно с НАТО по 16 направлениям. По 16 – потому, что военная агрессия и то бряцанье оружием, которое мы видим сегодня на границах – это не самоцель России в принципе. Это инструмент для громких заявлений. С другой стороны, мы понимаем, что любой агрессивный шаг России сегодня – это гарантированно получение Украиной Плана действий по членству в НАТО", — сказала она.
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