Смертельное ДТП по вине 17-летнего водителя: двое погибших. ВИДЕО

Легковой ВАЗ-2105, передвигаясь на большой скорости по встречной полосе, влетел в грузовой МАН. Две пассажирки ВАЗа скончались мгновенно.
Об этом сообщает в субботу, 17 июля, департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Авария произошла около 02:55 вблизи села Пидберизцы Львовского района. 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с грузовиком МАН.
"Вследствие ДТП две пассажирки ВАЗ погибли на месте происшествия, водителя госпитализировали в городскую детскую больницу Львова", – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства события выясняют сотрудники полиции.
Авария произошла около 02:55 вблизи села Пидберизцы Львовского района. 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с грузовиком МАН.
"Вследствие ДТП две пассажирки ВАЗ погибли на месте происшествия, водителя госпитализировали в городскую детскую больницу Львова", – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства события выясняют сотрудники полиции.
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