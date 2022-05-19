Смерть мэра Кривого Рога Павлова. Версия суицида подтверждается

07:04 16 августа Киев, Украина

Вчера, 15 августа, на веранде собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом было обнаружено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Рядом с ним находилось ружье.

Директор коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что у полиции на данный момент есть три версии гибели мэра Кривого Рога.

"Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", - сказал Шевченко в эфире телеканала Украина 24.

"По результатам осмотра трупа сотрудником судебно-медицинской экспертизы, предварительная версия суицид. Работают криминалисты, ДСР доступ к камерам ещё не получил", - рассказал Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По словам главы ОГА, в последний раз он разговаривал с Павловым в пятницу, погибший мэр был в хорошем настроении.

"Мы обсуждали тарифы, газ, по голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", - сказал Резниченко.

Однако однопартиец Павлова, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый, рассказывал о своих планах", - отметил Рабинович.

Позже появились данные с камер видеонаблюдения в доме Павлова. Согласно видео, чиновник выстрелил в себя сам. Это подтверждают и первые результаты экспертиз с места ЧП.

"Сняли видео с камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьем, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери", - сообщают медиа.

Отмечается, что стали известны также первые результаты экспертизы.

"На курке его палец, смывы, пороховые газы, баллистика. Сосед услышал выстрел в 6:37 утра. Экспертиза показывает, что смерть наступила где-то в это же время", - говорится в сообщении.

Напомним, следствие рассматривает три версии гибели Константина Павлова - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.