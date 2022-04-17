Служба безопасности ПриватБанка предупредила украинцев о новой схеме мошенничества

07:59 22 июля Киев, Украина

По информации специалистов по кибербезопасности Приватбанка , мошенники создали фейковый сайт с использованием айдентики банка, через который предлагают пользователям поучаствовать в пирамиде.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сайт p-invest.site, зарегистрированный неизвестными лицами в США, является на 100% мошенническим, поскольку использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц", - заявили в ПриватБанке.

Отмечается, что мошенники используют для заманивания в мошеннический проект предложение высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства.

"О преступном характере схемы говорит и односторонний канал связи в проекте - после заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для "отработки" клиента", - говорится в сообщении.

Приватбанк предупреждает клиентов и украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах.



Также сообщается, что банк обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.