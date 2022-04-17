Служба безопасности ПриватБанка предупредила украинцев о новой схеме мошенничества

По информации специалистов по кибербезопасности Приватбанка, мошенники создали фейковый сайт с использованием айдентики банка, через который предлагают пользователям поучаствовать в пирамиде.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что мошенники используют для заманивания в мошеннический проект предложение высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства.
Приватбанк предупреждает клиентов и украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах.
Также сообщается, что банк обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.
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