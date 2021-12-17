“Слуга народа” предлагает сделать официальными электронные письма из госорганов

08:49 23 Июль Киев, Украина

Согласно новому законопроекту, поданному “Слугой народа” на рассмотрение Верховной Рады, каждый житель Украины должен будет приобрести компьютерное устройство для того, чтобы чиновники могли отправлять ответы на обращения в электронном виде. Депутаты предлагают наделить юридической силой, ответы госорганов гражданам, оформленные в электронном виде,

Вместо бумажных писем по адресу прописки госорганы смогут рассылать электронные письма. Такое письмо будет считаться официально врученным. Соответствующие нововведения прописаны в законопроектах №3860 и №3861, зарегистрированных депутатами партии "Слуга народа". Кому государство будет слать электронные письма?

Согласно законодательной инициативе, украинцы будут получать государственный электронный адрес. Его будут выдавать во время оформления или замены паспорта. Его также получат предприятия во время регистрации. Госорганы будут иметь к ним доступ через госреестры. Электронные письма, отправленные на официальные электронные адреса, получат юридическую силу.

"Письма, отправленные на официальную электронную почту, будут считаться отправленными и врученными, и не требуют дополнительного документального подтверждения их отправления", – говорится в проекте закона.

"Вручать" электронные письма смогут суды, адвокаты, частные исполнители судебных решений, арбитражные управляющие и судебные эксперты.

Официальная электронная почта будет вводиться постепенно. Тем, у кого такой почты нет, письма будут отправлять в бумажной форме.

Электронная переписка с органами власти действует во многих странах, говорит Юрий Радзиевский, адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой". Это экономит время и ресурсы.