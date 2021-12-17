“Слуга народа” предлагает сделать официальными электронные письма из госорганов

Согласно новому законопроекту, поданному “Слугой народа” на рассмотрение Верховной Рады, каждый житель Украины должен будет приобрести компьютерное устройство для того, чтобы чиновники могли отправлять ответы на обращения в электронном виде. Депутаты предлагают наделить юридической силой, ответы госорганов гражданам, оформленные в электронном виде,
"Письма, отправленные на официальную электронную почту, будут считаться отправленными и врученными, и не требуют дополнительного документального подтверждения их отправления", – говорится в проекте закона.
Официальная электронная почта будет вводиться постепенно. Тем, у кого такой почты нет, письма будут отправлять в бумажной форме.
Электронная переписка с органами власти действует во многих странах, говорит Юрий Радзиевский, адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой". Это экономит время и ресурсы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии